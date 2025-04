POL-DU: Duisburg/Minden: Unbekannte lösen Leinen eines Gütermotorschiffs - Zeugensuche

Duisburg (ots) - Zwei Dosen Energy-Drink entwendete ein 39-jähriger Mann am Samstagnachmittag (26. April, 14:57 Uhr) im Beisein seiner Tochter aus einem Discounter in der Rathausstraße. Die Tat wurde von einem Ladendetektiv beobachtet. Dieser stoppte den Verdächtigen am Ausgang und bat ihn, mit ihm zu kommen. Der 39-Jährige weigerte sich jedoch und versuchte zu flüchten, wurde aber durch den Detektiv festgehalten. ...

