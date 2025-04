Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Räuberischer Diebstahl - Festnahme

Duisburg (ots)

Zwei Dosen Energy-Drink entwendete ein 39-jähriger Mann am Samstagnachmittag (26. April, 14:57 Uhr) im Beisein seiner Tochter aus einem Discounter in der Rathausstraße. Die Tat wurde von einem Ladendetektiv beobachtet. Dieser stoppte den Verdächtigen am Ausgang und bat ihn, mit ihm zu kommen. Der 39-Jährige weigerte sich jedoch und versuchte zu flüchten, wurde aber durch den Detektiv festgehalten. Daraufhin soll der Verdächtige dem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben.

Als dieser ihn dennoch nicht losließ, mischten sich zwei Komplizinnen des vermutlichen Diebes ein und schlugen ihn gegen Kopf und Körper. Dadurch konnte der 39-jährige Rumäne flüchten und sich in der Nähe verstecken. Der Discounter-Mitarbeiter griff daraufhin die vermeintlichen Komplizinnen auf und hielt diese so lange fest, bis die Polizei eintraf. Auch der Verdächtige konnte kurze Zeit später aufgegriffen werden. Alle drei Beteiligten wurden ins polizeiliche Gewahrsam gebracht. Der Tatverdächtige war bereits polizeibekannt, er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Komplizinnen erwarten nun Strafanzeigen.

