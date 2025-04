Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Pkw kollidiert mit einem Ampelmast - Ein Verletzter

Duisburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung rückte in der Nacht zu Samstag (26. April, 3:20 Uhr) zum Altenbrucher Damm aus, weil der Fahrer (19) eines weißen VW Golf zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und mit einem Ampelmast kollidiert war. Weil der Fahranfänger über Schmerzen klagte, verständigten die Polizisten einen Krankenwagen.

Bevor die Rettungskräfte den unter Schock stehenden Mann in ein Krankenhaus brachten, schilderte er den Beamten, dass er zuvor mit seinem Auto die Autobahn A59 befahren habe. An der Abfahrt Duisburg-Großenbaum habe er die Autobahn verlassen. An mehr konnte sich der 19-Jährige nicht erinnern.

Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle ab und sicherten Spuren. Der weiße Golf war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

