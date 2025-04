Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: 17-jährige Duisburgerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Duisburg (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach der 17-jährigen Alecsandra-Silvana T. Die Jugendliche war in der Vergangenheit schon mehrere Male als vermisst gemeldet worden - kehrte aber immer wieder in ihre Wohngruppe in Duisburg Obermarxloh zurück. Seit ihrem aktuellen Verschwinden ist sie jedoch weder telefonisch noch über die sozialen Netzwerke zu erreichen.

Ein Bild der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/166558

Alecsandra-Silvana ist circa 1,55 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange, glatte schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Hoodie und eine schwarze Winterjacke.

Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Auskunft zum möglichen Aufenthaltsort der 17-Jährigen machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden oder den Notruf zu wählen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell