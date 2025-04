Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Unfall zwischen Fahrrad und Auto - eine Person leicht verletzt

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (23. April, 22:30 Uhr) stießen ein Auto und ein Fahrrad im Einmündungsbereich Duisburger Straße / Karl-Morian-Straße zusammen. Der 66-jährige Autofahrer befuhr die Karl-Morian-Straße in Richtung Duisburger Straße und beabsichtigte abzubiegen. Hierbei kollidierte der Mercedes mit dem Mountainbike und die 38-jährige Zweiradfahrerin fiel zu Boden. Die Begleitung der Radfahrerin verständigte die Polizei. Die Frau verletzte sich leicht und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizisten nahmen den Unfall vor Ort auf. Das Verkehrskommissariat 21 hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

