Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Polizei fasst mutmaßliche Kupferdiebe

Duisburg (ots)

Die Polizei hat bereits vergangene Woche Mittwoch (16. April, gegen 22:40 Uhr) zwei mutmaßliche Einbrecher gefasst. Aufmerksame Zeugen alarmierten zuvor die Beamten, weil sie verdächtige Geräusche aus einem leer stehenden Gebäude an der Schlachthofstraße hörten. Eine Frau und ein Mann seien dann mit Taschenlampen und einem Einkaufswagen aus dem ehemaligen Wohnhaus gekommen und an der Haltestelle "Obermarxloh Schleife" in die Straßenbahn der Linie 901 eingestiegen.

Die Zeugen instruierten den Bahnfahrer, sodass er seine Weiterfahrt hinauszögerte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich das Duo samt Einkaufswagen im hinteren Straßenbahnwaggon. Die Polizisten fanden bei ihnen mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie vermeintliches Diebesgut, darunter Kupferkabel. Sie stellten sämtliche Sachen sicher und brachten die 26-Jährige und ihren 45 Jahre alten Komplizen ins Polizeigewahrsam. Weitere Kräfte der Polizei konnten an mehreren Häusern an der Schlachthofstraße Einbruchspuren feststellen.

Das Duo wurde am 17. April auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt. Der Mann sitzt seither in Untersuchungshaft, seine Komplizin ist wieder auf freiem Fuß und muss sich mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell