POL-DU: Düsseldorf/Duisburg: Gewässerverunreinigung am Zollhafen

Duisburg (ots) - Am Samstagabend (19. April, 19:30 Uhr) trafen Polizisten am ZOB Meiderich ein, als drei Kinder Steine auf einen Glasaufzug schmissen. Als sie die Beamten kommen sahen, flüchteten die drei (8, 12 und 13 Jahre) über die Schienen in Richtung Einkaufsstraße. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte sie in einem nahe gelegenen Supermarkt aufgreifen. Die Erziehungsberechtigten wurden angerufen und ...

