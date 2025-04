Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Eine 54-jährige Fahrradfahrerin ist am Samstagmittag (19. April, 12:30 Uhr) mit einem Auto kollidiert. Der 24-jährige Renault-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er aus einer Grundstücksausfahrt in der Kaiser-Friedrich-Straße herausgefahren ist. Dabei habe er die Frau übersehen, die den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung befahren haben soll. Ihre Tochter (19) sei parallel zu ihr gefahren, blieb aber unverletzt. Die 54-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

