LPI-NDH: Kuh beschädigt Fahrzeug

Oberdorla (ots) - Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Autos am vergangenen Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, zerstachen Unbekannte alle vier Reifen seines Pkw, der in der Friedhofstraße abgestellt war. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. ...

