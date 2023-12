POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt und am Bahnhof in Soest

Bad Sassendort (ots) - Zu drei Einbrüchen kam es am gestrigen Mittwoch in der Zeit von 19:30-21:15 Uhr. In der Straße "Im Schulzenhof" und im Lohweg wurde in drei Wohnungen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich entweder durch die Balkontüren oder durch das Schlafzimmerfenster Zugang zu den jeweiligen Wohnungen und entwendeten Bargeld und Unterhosen. Vermutlich handelt es sich in allen drei Fällen um die gleichen Täter. Dies ist aber momentan noch ...

