Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Raubüberfall auf Spielhalle - Kripo such Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch (23. April, 00:55 Uhr) eine Spielhalle auf der Krefelder Straße überfallen. Der Mann bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld. Im Anschluss sprühte der Täter der 33-Jährigen Pfefferspray in die Augen. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können oder ihn flüchten gesehen haben: Er wird auf 1,60 Meter geschätzt, hat eine normale Statur und einen Dreitagebart. Der Mann trug einen blauen Pullover mit Kapuze, eine Jeanshose, weiße Handschuhe, eine Sonnenbrille, einen beigen Anglerhut sowie eine FFP2-Maske. Das Kriminalkommissariat 13 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

