POL-DU: Mittelmeiderich: E-Scooter manipuliert - Polizei entdeckt gestohlenes Fahrzeug bei Verkehrskontrolle

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch (23. April, 00:55 Uhr) eine Spielhalle auf der Krefelder Straße überfallen. Der Mann bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld. Im Anschluss sprühte der Täter der 33-Jährigen Pfefferspray in die Augen. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei Duisburg sucht ...

