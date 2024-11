Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Görlitz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag lotsten Bundesbereitschaftspolizisten auf der Görlitzer Stadtbrücke einen Pkw aus dem Landkreis Fulda in die Kontrollposition. In dem Fahrzeug saßen drei Männer (Fahrer, Beifahrer, ein Mitfahrer), der vierte Mann lag auf dem Rücksitz und schlief.

Als die Beamten den Schlafenden weckten, um einen Abgleich mit dem Ausweis (diesen hatte inzwischen ein Bekannter ausgehändigt) vornehmen zu können, wurde dieser verhalten laut. Offenbar störte den Polen (21) die Kontrolle bzw. die Unterbrechung seines Nickerchens. Nachdem die anderen den 21-Jährigen endgültig wachgerüttelt hatten, ging er zunächst verbal auf die Ordnungshüter los. Nach unzähligen Beleidigungen krachte er dann die Schiebetür des Autos zu, öffnete sie aber gleich wieder, um anschließend einem Bundespolizisten unvermittelt ins Gesicht zu spucken.

Der Spuck-Attacke folgten dann auch noch Faustschläge auf den Hinterkopf des betreffenden Uniformierten. Dessen Kollegen überwältigten den Angreifer daraufhin, brachten ihn zu Boden und legten ihm sowohl Hand- als auch Fußfesseln an.

Das Verhalten könnte für den Beschuldigten nun strafrechtliche Konsequenzen haben, er wurde wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Inwiefern bei der möglichen Strafzumessung das Thema Alkohol zu berücksichtigen ist, bleibt abzuwarten. Schließlich hatte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von umgerechnet 1,3 Promille Atemalkohol ergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell