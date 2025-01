Erbach (ots) - Am Montag (20.01.) ereignet sich gegen 23 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Höhe der Einmündung Werner-von-Siemens-Straße in Erbach. Hierbei kam es zu einer Kollision mit mehreren Steinpollern. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort in Richtung Werner-von-Siemens-Straße, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. ...

mehr