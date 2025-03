POL-PPRP: Brand in leerstehenden Gebäude

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (20.03.2025), gegen 17:00 Uhr, stellten Polizeikräfte einen Rollerfahrer in der Kirchenstraße fest, dessen Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Als der Fahrer die Anhaltesignale der Polizei bemerkte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Straßen im Stadtteil Oppau. An einer Fahrbahnverengung im Bereich des Bürgerhauses in der Rosenthalstraße konnte der Fahrer ...

