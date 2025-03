Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (20.03.2025), gegen 17:00 Uhr, stellten Polizeikräfte einen Rollerfahrer in der Kirchenstraße fest, dessen Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Als der Fahrer die Anhaltesignale der Polizei bemerkte, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Straßen im Stadtteil Oppau. An einer Fahrbahnverengung im Bereich des Bürgerhauses in der Rosenthalstraße konnte der Fahrer schließlich endgültig flüchten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell