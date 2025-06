POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf Parkplatz bei der Villa Berberich

Freiburg (ots) - Am Freitag, 30.05.2025, um 02:16 Uhr wurde dem Polizeirevier Waldshut ein Einbruchsalarm in einem Supermarkt in Stühlingen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine aufgehebelte Eingangstür festgestellt werden. Die bislang unbekannte Täterschaft hatte sich bereits mit einer Beute im niedrigen fünfstelligen Bereich in unbekannte Richtung entfernt. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 ...

mehr