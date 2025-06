Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbruch in Supermarkt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.05.2025, um 02:16 Uhr wurde dem Polizeirevier Waldshut ein Einbruchsalarm in einem Supermarkt in Stühlingen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine aufgehebelte Eingangstür festgestellt werden. Die bislang unbekannte Täterschaft hatte sich bereits mit einer Beute im niedrigen fünfstelligen Bereich in unbekannte Richtung entfernt. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 9285 -0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Verdächtiges in Stühlingen bei den Supermärkten festgestellt haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut unter 07751 8316 531 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

