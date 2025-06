Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/Sallneck: Rennradfahrerin stürzt im Baustellenbereich - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 09.35 Uhr, befuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Rennrad die Kreisstraße 6309 von Lehnacker kommend in Richtung Sallneck, als sie in einer Baustelle am Ortseingang von Sallneck, im Einmündungsbereich der Sallnecker Dorfstraße / Ebiger Straße, mit ihrem Rennrad stürzte. Durch den Sturz zog sie die 62-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

