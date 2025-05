Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++illegale Abfallentsorgung - Zeugen gesucht++Verkehrsunfall auf der A28++ Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht++

Moormerland - illegale Abfallentsorgung

Bereits am 18. April 2025 wurde eine illegale Abfallentsorgung in der Mentewehrstraße festgestellt. Bislang unbekannte Täterschaft entsorgte insgesamt elf mit Dämmwolle gefüllte Abfallsäcke auf dem Grünstreifen und im wasserführenden Graben. Der durch die Entsorgung der Abfallsäcke entstehende Schaden wird auf bis zu 700EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Filsum - Verkehrsunfall auf der A28

Am heutigen Freitag gegen 00:00 Uhr kam es auf der Autobahn 28 Höhe Filsum zu einem Verkehrsunfall. Ein 33jähriger aus Emden befuhr mit seinem Pkw die A28 in Fahrtrichtung Emden und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn an. Der Pkw fuhr anschließend über die Außenschutzplanke, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 33jährige verletzte sich bei dem Unfall lediglich leicht. Der Pkw wurde erheblich beschädigt.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Dienstag, den 29.04.2025, kam es im Zeitraum zwischen 16:20 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Lookvenne in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Pkw Honda in blau und entfernte sich anschließend ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Es entstanden Lackkratzer auf der rechten Fahrzeugseite. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

