Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, den 01.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin++ Gefährliche Körperverletzung ++

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am 30.04.2025, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Heisfelder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Konkret wurde hierbei durch einen grauen PKW beim Ein- oder Ausparken der geparkte PKW Kia in Rot touchiert und dadurch beschädigt. Die Fahrzeugführerin entfernte sich schließlich mit dem grauen PKW unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Am 30.04.2025 um 15:18 Uhr kam es auf der Straße Strohhut, Einmündung Dr.-Reil-Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 27-jährigen Führerin eines PKW sowie einer 20-jährigen Radfahrerin. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte nach rechts in den Dr.-Reil-Weg einzubiegen und übersah hierbei die geradeaus fahrende Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin nach ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Gefährliche Körperverletzung

Am 30.04.2025 um 21:00 Uhr kommt es in der Brückstraße infolge verbaler Streitigkeiten zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei wurde ein 59-jährige Emder durch einen 43-jährigen Emder mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Das Opfer wurde hierbei verletzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell