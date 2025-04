Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen++Verkehrsunfallflucht++Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss++versuchter Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht++

Emden - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am gestrigen Dienstag gegen 14:00 Uhr kam es auf der Larrelter Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 42jähriger aus Emden fuhr mit seinem Bus, ohne Fahrgäste, in Fahrtrichtung Stadtzentrum. An der Kreuzung zur Schlesierstraße bemerkte er den vor ihm bremsenden Pkw eines 40jährigen aus Emden zu spät und fuhr auf diesen auf. Infolgedessen wurde der Pkw auf einen weiteren Pkw eines 57jährigen aus Emden geschoben und dieser wiederum auf den davor haltenden Pkw eines 34jährigen aus Emden. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 40jährige Pkw-Fahrer, der 57jährige Fahrzeugführer und die 25jährige Mitfahrerin im Pkw des 34jährigen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Leer - Verkehrsunfallflucht auf der Autobahnauffahrt/ -abfahrt (BAB 31, Leer- West)

Am 29.04.2025 kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Busfahrer befuhr die Auffahrt der Autobahn 31 an der Anschlussstelle Leer- West in Fahrtrichtung Oldenburg. Zur selben Zeit befuhr der bislang unbekannte Verursacher mit seinem dunkelblauen Opel Cabrio- mutmaßlich Modell Cascada- die Autobahnausfahrt. Im Sichtdreieck überfuhr der Opel in der Kurve die Mittellinie und touchierte den Bus linksseitig. Hierdurch entstand ein langer Streifschaden. Der Opelfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Angaben zum Unfall und/ oder zum Verursacher machen können, werden geben, sich bei der Polizei zu melden.

Nortmoor - Führen eines Pkw unter Btm-Einfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Ohne Fahrerlaubnis hat am Dienstag gegen 18 Uhr Uhr ein 40jähriger Mann aus Detern in der Dorfstraße einen Pkw geführt. Bei der Kontrolle durch die Polizei mussten die Beamten zudem feststellen, dass der Pkw nicht versichert ist und dass vorne und hinten unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren, welche entwendet wurden. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde beendet, der Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen einbehalten.

Leer - Versuchter Diebstahl aus einem verschlossenen Pkw

Im Zeitraum zwischen dem 23.04.2025, ca. 19 Uhr und dem 24.04.2025, ca. 10:15 Uhr, versuchte bislang unbekannte Täterschaft mit einem nicht bekannten Werkzeug den Pkw der 58-jährigen Geschädigten aufzubrechen. An der Fahrertür konnten entsprechende Aufbruchspuren festgestellt werden. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Pkw mit Westersteder Kennzeichen befand sind zur Tatzeit in einer Parkbucht an der Annenstraße in Höhe der Haus- Nr. 25. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

