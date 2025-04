Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 28.04.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten: Zeugen gesucht++versuchte gefährliche Körperverletzung++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen dem 26.04.2025, ca. 14:30 Uhr und dem 27.04.2025, ca. 10:00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter grauer Ford Focus auf dem Parkplatz Kuppenwarf beschädigt. Der Pkw wies einen erheblichen Frontschaden auf und das dazugehörige Kennzeichen wurde einige Parkplätze entfernt aufgefunden. Es wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten Pkw beim Vorbeifahren touchierte und der Verursacher sich von der Unfallstelle entfernte ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/ oder zum Verursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 26.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 10:00 und 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim Ein-/ Ausparken den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz an der Fährstraße in Höhe Haus- Nr. 35 abgestellten schwarzen VW T-Cross. Durch den Zusammenstoß wurde der am Pkw angebrachte Fahrradträger beschädigt und gegen die Stoßstange des Pkw gedrückt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/ oder zum Verursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Bunde - Versuchte gefährliche Körperverletzung

Am 27.04.2025 kam es gegen 16:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Kindern/ Jugendlichen und einem Erwachsenen auf der Skateranlage am Möhlenland in Bunde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es nach einer vorangegangenen verbalen Streitigkeit zwischen den genannten Personen zu einer Schlägerei gekommen und im weiteren Verlauf zu einem Steinwurf seitens des Erwachsenen gekommen sein. Weiterhin soll eines der Kinder/ Jugendlichen ein Messer bei sich geführt haben. Es konnten diverse Zeugen festgestellt und mehrere Videos gesichert werden. Diese werden ausgewertet und die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

