Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 26.04.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Versuchter Raub ++ Nötigung, Bedrohung und Beleidigung ++ Hausfriedensbruch ++ Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++

Emden - versuchter Raub

Am Freitag, den 25.04.2025, gegen 23:25 Uhr, kam es im Bereich "Außer dem Beckhofstor" zu einem versuchten Raub. Zwei bislang unbekannte Täter verfolgten einen 16-jährigen Jugendlichen aus Hinte mit einem E-Scooter, hielten ihn fest und konfrontierten ihn mit der Frage, ob er Betäubungsmittel konsumiert oder mit sich führe. Anschließend durchsuchten sie das Opfer, bedrohten es und griffen es körperlich an. Einer der Täter hielt den Jugendlichen weiterhin fest und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Der zweite Täter trat das Opfer zusätzlich mit dem beschuhten Fuß. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Täter 1: ca. 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, Oberlippenbart - Täter 2: ca. 21 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, mittellange schwarze, nach hinten gekämmte Haare, kurzer Oberlippenbart

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei Emden unter der Telefonnummer 04921/8910 zu melden.

Leer - Nötigung, Bedrohung und Beleidigung

Am Montag, den 21.04.2025, kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr auf dem Gehweg des Hoheellernwegs zu einer Nötigung, Bedrohung und Beleidigung. Eine 50-jährige Frau aus Leer war mit einem Dreirad auf dem Gehweg unterwegs. Aufgrund einer bestehenden körperlichen Einschränkung ist die Frau auf die Nutzung des Dreirades sowie auf die Benutzung von Gehwegen angewiesen. Während ihrer Fahrt begegnete ihr ein bislang unbekannter Mann, der sie bedrängte und anschließend eine Hundelanglaufleine über den Gehweg spannte, sodass sie ihre Weiterfahrt für etwa zehn Minuten nicht fortsetzen konnte. Zudem wurde die Frau beleidigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0491/976900 bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Hausfriedensbruch

Am Freitag, den 25.04.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohauses in der Ubbo-Emmius-Straße in Leer zu einem Vorfall von Hausfriedensbruch. Ein 49-jähriger Beschuldigter, ohne festen Wohnsitz, begab sich auf das Grundstück des Autohauses und richtete sich in einem der ausgestellten PKW häuslich ein. Auf Nachfrage gab der Beschuldigte an, dort übernachten zu wollen. Im Verlauf des Vorfalls kündigte der Beschuldigte an, sich im weiteren Verlauf einen unverschlossenen PKW im Stadtgebiet zu suchen, um dort erneut zu übernachten. Der Beschuldigte wurde daraufhin von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Freitagabend, den 25.04.2025, gegen 20:35 Uhr, kam es in Ostrhauderfehn im Bereich der Einmündung Heidestraße / 1. Südwieke zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 22-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn befuhr mit einem blauen VW Golf die Heidestraße und beabsichtigte, nach links in die 1. Südwieke abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden 72-jährigen BMW-Fahrer aus Ostrhauderfehn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Infolge der Kollision kam der schwarze BMW 3er von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Kanal stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er räumte den Konsum von Marihuana am Vorabend ein. Der BMW-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Bei beiden Beteiligten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde sichergestellt. Zudem wurde festgestellt, dass für den VW Golf keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Ostrhauderfehn war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer und den 72-jährigen BMW-Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

