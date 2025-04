Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.04.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten++Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 23.04.2025, ca. 19 Uhr und bis zum 24.04.2025, ca. 06:30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw an der Großstraße beschädigt. Der VW ID Buzz mit Emsländer Kennzeichen stand in der Längsstellung (Fahrerseite zur Fahrbahn) geparkt in einer Parkbucht an der Großstraße in Höhe der Hausnummer 48. Der unbekannte Verursacher beschädigte den Pkw vermutlich beim Vorbeifahren mit einem unbekannten Fahrzeug und entfernte sich anschließend ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Es entstanden Lackkratzer auf einer Länge von ca. 170 cm über den gesamten Bereich der Fahrzeugtüren. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Weener - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am gestrigen Tag kam es gegen 09:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Weenerstraße bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 66-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel Mokka die Weenerstraße in Richtung Weener und beabsichtigte nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 31 (AS 13) in Richtung Emden abzubiegen. Hierbei übersah er den Mercedes des 30-jährigen Fahrzeugführers, der auf der Weenerstraße in Richtung Bunde fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich drei Mitfahrer (m/59, w/69, w/78) im Opel leicht verletzten. Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 23.04.2025 kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße "Am Emsdeich". Der 78-jährige männliche Fahrer eines Opel und eine 43-jährige weibliche Fahrerin eines Seat befuhren hintereinander die Straße "Am Emsdeich". In Höhe der Haus- Nr. 37 beabsichtigte der 78-jährige nach rechts in Richtung "Großer Stein" abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs muss er jedoch abbremsen, weil ein weißer Toyota, der die Straße "Am Emsdeich" ebenfalls in Richtung "Großer Stein" befährt, die Vorfahrt missachtet. Die 43-jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Opel auf. Der Fahrer des weißen Toyota entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel und an dem Seat entstand Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfall und/ oder dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell