POL-D: Düsseltal - Brandlegung in Friseurgeschäft - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf

Tatzeit: Freitag, 29. November 2024, 00:18 Uhr

Nach einem Brand in einem Friseurgeschäft in der Nacht zu Freitag in Düsseltal hat die Polizei eine Mordkommission eingesetzt. Ein Unbekannter war nach der Brandlegung vom Tatort geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand hatte der Mann sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft an der Brehmstraße verschafft und dann den Verkaufstresen in Brand gesetzt. Anschließend flüchtete er in Richtung Zoopark. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte das Feuer zufällig und konnte es schnell mithilfe eines Handlöschers ersticken. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde.

Aufgrund der Tatortsituation mit über dem Friseur liegenden Wohnungen stuft die Staatsanwaltschaft Düsseldorf das Delikt derzeit auch als versuchtes Tötungsdelikt ein. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter Telefon 0211-8700 zu wenden. Die Ermittlungen dauern an.

