Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Nach Gasexplosion in Wohnhaus - Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person - Polizei geht derzeit von Fahrlässigkeit aus

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. November 2024, 17:07 Uhr

Nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus gestern Nachmittag in Unterrath haben die Brandermittler zusammen mit einem Sachverständigen die Arbeit aufgenommen. Als Folge des Geschehens wurde ein Kind leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden an dem Haus. Die Polizei geht momentan von Fahrlässigkeit aus.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen führte ein Anwohner Reparaturarbeiten an seinem neben dem Wohnhaus geparkten Pkw durch. Aus bislang unklarer Ursache wurde hierbei Gas aus dem eingebauten Flüssiggastank freigesetzt. Dieses floss aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften in Richtung des Hauses und gelangte durch ein offenstehendes Kellerfenster in den dortigen Heizungsraum. Hier kam es in Verbindung mit der laufenden Heizungsanlage zur Zündung des Gas-Luft-Gemischs. An dem Haus entstand erheblicher Sachschaden. Es ist nach ersten statischen Untersuchungen jedoch nicht einsturzgefährdet. Der Anwohner hatte noch versucht, weitere Bewohner und Menschen auf der Straße zu warnen. Ein Kind wurde durch den lauten Knall leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

