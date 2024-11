Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Oberkassel - Pkw und Straßenbahn kollidieren - Mann stirbt im Krankenhaus - Zwei weitere Personen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 26. November 2024, 20:56 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Oberkassel wurde ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später in einem Krankenhaus starb. Er hatte mit seinem Auto verbotswidrig gewendet und war mit einer Straßenbahn kollidiert. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen, der Straßenbahnfahrer einen Schock. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 34 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem Audi auf der Pariser Straße in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe des dortigen Sportplatzes wendete er verbotswidrig, fuhr über die Rheinbahn-Gleise und übersah offensichtlich die Stadtbahnlinie U 75, die von einem 32-Jährigen gesteuert wurde und in derselben Richtung unterwegs war. Der Straßenbahnfahrer leitete eine Notbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Audi-Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste vor Ort reanimiert werden. Er kam in ein Krankenhaus und starb dort infolge seiner Verletzungen. Die 20-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Straßenbahnfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamtinnen und Beamten die Pariser Straße komplett. Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

