Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 23.04.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einbruchdiebstähle++Brand im Hotel auf Borkum++Verkehrsunfallflucht++

Rhauderfehn - Einbruchdiebstahl in Räumlichkeiten der Tafel

Im Zeitraum vom 17.04.2025, ca. 17:30 Uhr bis zum 22.04.2025, ca. 8:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine ehemalige Grundschule in der Birkhahnstraße, die als soziale Lebensmittelausgabe genutzt wird. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Gebäudeinneren der Tafel und durchsuchte diverse Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, sich zu melden.

Emden - Einbruchdiebstahl in Förderschule

Im Zeitraum vom 18.04.2025, ca. 20 Uhr bis zum 22.04.2025, ca. 07:15 Uhr drang bislang unbekannte Täterschaft in die Räumlichkeiten der Förderschule in der Hermann- Löns- Straße in Barenburg ein. Die Innenräume wurden durchsucht und Lebensmittel auf dem Boden verstreut. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Brand in einem Hotel

Am gestrigen Abend kam es in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Hotels in der Bismarkstraße auf Borkum. Nach bisherigen Erkenntnissen löste ein technischer Defekt eines Kühlschranks den Brand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb kurzer Zeit löschen. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und die Gäste konnten in ihre Zimmer zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro.

Leer - Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Am 22.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum "Multi-Süd" am Osseweg. Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-/ Ausparken, den grauen Audi A3 der 43-jährigen Geschädigten im Bereich der hinteren rechten Stoßstange und entfernte sich von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden geben sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Einbruchdiebstahl in Kindergarten

Im Zeitraum zwischen dem 17.04.2025, ca. 16 Uhr und dem 22.04.2025, ca. 07:30 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu den Räumlichkeiten des Kindergartens in der Hermann- Allmers- Straße in Barenburg. Hierbei wurde ein Beamer entwendet. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

