Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - 3 Personen verletzt

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Sonntag (26.01.2025) um 10:55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Schloss-Wissener-Straße und Et Grotendonk zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 36-jähriger Mann aus Tönisvorst befuhr mit seinem Pkw Ford die Straße Et Grotendonk in Fahrtrichung Uedem. An der Kreuzung Schloss-Wissner Straße missachtete er das vorhanden Stopp-Zeichen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw (VW) eines 39-jährigen Mannes aus Dortmund, der die Schloss Wissener-Straße in Fahrtrichtung Weeze befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer, sowie die 35jährige Beifahrerin des Mannes aus Tönisvorst leicht verletzt. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Der Ford wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell