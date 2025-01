Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Nach Sturz mit Kleinkraftrad: 36-Jährige schwerverletzt

Bedburg-Hau-Hasselt (ots)

Am Donnerstag (23. Januar 2025) kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 17:35 Uhr an der Straße "Am Ehrenmal" in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau aus Bedburg-Hau befuhr mit einem Kleinkraftrad, auf welchem sich auch ein 13-jähriges Mädchen aus Bedburg-Hau befand, die Straße "Am Ehrenmal" in Fahrtrichtung Johann-van-Aken-Ring. Verkehrsbedingt bremste die Frau das Kleinkraftrad ab und verlor dabei die Kontrolle. Beide Personen, welche zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm trugen, stürzten zu Boden. Die 36-jährige Fahrerin verletzte sich schwer, während sich das 13-jährige Mädchen leichte Verletzungen zuzog. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der 36-jährigen Frau, welche aufgrund der Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde, fiel positiv aus. (pp)

