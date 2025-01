Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Sturz eines Kleinkraftrads im Kreuzungsbereich: Die Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau-Hasselt (ots)

Am Mittwoch (22. Januar 2025) stürzte in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr an der Straße "An der Molkerei" in Bedburg-Hau der Fahrer eines Kleinkraftrads. Der 16-jährige aus Bedburg-Hau hatte mit einem schwarzen Kleinkraftrad der Marke Peugeot, die Straße aus Richtung eines örtlichen Autohauses und damit in Fahrtrichtung Kreuzungsbereich befahren.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein männlicher Verkehrsteilnehmer, in einem dunklen Pkw, die Straße aus Richtung B57 kommend und somit in Fahrtrichtung Kreuzungsbereich. Am Einmündungsbereich bremsten beide Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge ab, wodurch der Fahrer des Kleinkraftrades die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Der Junge blieb trotz des Sturzes unverletzt, jedoch entstand leichter Sachschaden am Kleinkraftrad.

Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Verkehrsteilnehmer sprach den Fahrer des Kleinkraftrads an und erkundigte sich nach seinem Wohlbefinden. Anschließend setzten beide Verkehrsteilnehmenden ihre Fahrt fort. Der 16-Jährige aus Bedburg suchte zu einem späteren Zeitpunkt die Polizeidienststelle in Kleve auf. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte durch die Polizei ein 61-jähriger Mann aus Bedburg-Hau als Fahrer des schwarzen Pkws, VW Touran, ermittelt werden.

Aufgrund von unterschiedlichen Schilderungen des Unfallhergangs, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich, nach Aussage der Unfallbeteiligten, eine weibliche sowie männliche Person, beide im Alter von ca. 60 Jahren, an der Unfallörtlichkeit befunden haben. Die Polizei sucht diese beiden Personen und weitere Zeugen, welche Auskunft über den Verkehrsunfall machen können.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

