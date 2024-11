Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nach einem versuchten Diebstahl ist ein Mann flüchtig

Viersen (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 19 Uhr in der Gladbacher Straße in Viersen zu einem versuchten Diebstahl in einer Kfz-Werkstatt. Der Inhaber der Firma erhielt einen Hinweis, dass sich eine unbekannte Person auf seinem Firmengelände aufhalte und dort einen Sprinter belade. Als der Mann wenig später auf das Gelände fuhr, sah er neben einem unbekannten Transporter eine männliche Person. Diese flüchtete zu Fuß in Richtung Gladbacher Straße. Der Transporter stammt von einer Leihwagenfirma. Im Laderaum waren mehrere Reihen Alufelgen gestapelt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ergebnislos. Eine weitere Zeugin meldete, dass ihr der besagte Transporter bereits um 10 Uhr aufgefallen sei, als sie an dem Gelände vorbeiging. Da war an dem Transporter noch ein Anhänger angebracht. Eine Person hatte sie zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht gesehen. Erst als sie abends erneut an dem Gelände vorbeiging, bemerkte sie den Tatverdächtigen bei dem Transporter. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, mit einer weißen Kappe. Der Inhaber der Werkstatt konnte aufgrund der Aussagen der Zeugin noch nicht genau sagen, ob bereits am Vormittag etwas gestohlen wurde. Die Polizei, ob Sie am Samstag eine verdächtige Beobachtung in der Gladbacher Straße gemacht haben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1036)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell