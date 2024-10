POL-BI: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person in Bielefeld-Brönninghausen

Bielefeld (ots) - AR / Bielefeld / Ummeln - Am letzten Wochenende wurde in eine Firma in Bielefeld-Ummeln eingebrochen und Werkzeug entwendet. In der Tatzeit vom 27.09.2024, 16:00 Uhr, bis 30.09.2024, 08:10 Uhr, wurde in eine Firma an der Bokelstraße Ecke Bottroper Straße eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten in einen gesondert gesicherten Bereich auf dem Gelände der Firma, indem sie das Kettenschloss eines ...

mehr