POL-HAM: Zeuge ertappt mutmaßlichen Autoaufbrecher

Hamm (ots) - Die Europameisterschaft im eigenen Land hat begonnen. Spiele der teilnehmenden Nationen werden oftmals von vielerlei Emotionen begleitet. Bis zum Finale am 14. Juli in Berlin, finden insgesamt 51 Partien in zehn Stadien in der Bundesrepublik statt. Wir wollen mit unseren Bürgerinnen und Bürgern eine friedliche und sichere Europameisterschaft erleben. Wir ...

mehr