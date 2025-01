Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht: Fußgängerin nach Kollision leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (23. Januar 2025) kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 17:35 Uhr an der Hafenstraße in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 20-jährige Frau aus Kleve beabsichtigte die Hafenstraße, unter zur Hilfenahme einer Verkehrsinsel, auf der Höhe eines Ladenlokals zu überqueren. Nachdem die Frau den ersten Fahrstreifen überquert und die Verkehrsinsel erreicht hatte, setzte Sie Ihren Gang in Richtung andere Straßenseite fort. Dabei kollidierte die Kleverin mit einem von rechts kommenden roten Kleinwagen, welcher in Fahrtrichtung Kavarinerstraße unterwegs war und in welchem sich zwei Personen befunden hatten. Trotz der Kollision konnte die Frau, welche sich leichte Verletzungen zuzog, Ihren Gang fortsetzen. Auch der rote fünftürige Kleinwagen setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei Kleve hat nach der Verkehrsunfallflucht die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

