Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf++Einbruchsdiebstahl++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin++

Rhauderfehn - Nötigung im Straßenverkehr

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr ist es am Mittwoch den 23.04.2025 gegen 06:20 Uhr im Bereich Rhauderfehn gekommen. Ein 60jähriger befuhr mit seinem Kleinbus die Landesstraße in Burlage, die Brunzeler Straße und die Straße 3. Südwieke. Der Fahrer eines VW Golf in weiß mit Leeraner Kennzeichen fuhr über die gesamte Strecke bis zur Papenburger Straße mehrmals dicht auf den Kleinbus auf, betätigte wiederholt die Lichthupe und bremste den 60jährigen nach einem Überholvorgang aus. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer geben können und/oder das beschriebene Fahrverhalten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Uplengen - Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 23.04.2025, 17:00 Uhr und Donnerstag, den 24.04.2025, 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma an der Augustfehner Straße ein. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Gebäudeinneren und entwendete eine Geldkassette. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, sich zu melden.

Leer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Gestern Vormittag gegen 11:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Heisfelder Straße. Ein 59jähriger aus Leer befuhr mit seinem Pkw die Heisfelder Straße in Fahrtrichtung Ostersteg und kam vermutlich aufgrund von Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er mit seinem Fahrzeug eine 50jährige Fußgängerin aus Leer und stieß anschließend gegen einen abgestellten Pkw. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

