Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 27.04.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Mehrere Einsätze mit diversen Straftaten durch einen Mann ++ Verkehrsunfall ++ Verwenden von verfassungswidriger Kennzeichen und Beleidigung ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Leer - Mehrere Einsätze mit diversen Straftaten durch einen Mann

In dem Zeitraum Samstagvormittag bis Sonntagvormittags kam es zunächst im Bereich des Hafens zu einem Hausfriedensbruch. Ein 49-jähriger obdachloser Mann hielt sich wiederrechtlich auf einem Boot auf, um dort zu nächtigen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurden sie direkt lauthals mit mehreren Beleidigungen belegt. Ein Beamter wurde zudem bedroht. Dem Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nicht nachkam. Es folgte eine Ingewahrsamnahme. Einige Stunden nach der Entlassung begab sich der Mann erneut zu dem Boot, was durch den Besitzer des Bootes gemeldet wurde. Die hier eingesetzten Beamten wurden ebenfalls lauthals mit mehreren Beleidigungen belegt. Da der ausgesprochene Platzverweis noch Bestand hatte, musste der Mann erneut in Gewahrsam genommen werden. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Leer - Verkehrsunfall

Am frühen Samstagnachmittag gegen 14:40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Leer mit seinem Fahrrad die Straße Bahndamm. Hier stürzte der Heranwachsende und fiel auf den Kopf. Er zog sich eine Kopfplatzwunde zu und konnte sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme nicht an den Hergang des Unfalls erinnern. Das Fahrrad wurde im vorderen Bereich erheblich beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verwenden von verfassungswidriger Kennzeichen und Beleidigung

Am Samstagnachmittag um 15:28 Uhr erreicht die Polizei ein Hinweis, dass eine männliche Person im Kolonistenweg in der Nähe eines Spielplatzes nationalsozialistische Parolen rufen würde. Vor Ort konnten ein 41-jähriger und ein 36-jähriger Mann festgestellt werden, die beide aus Leer stammen. Da der Verdacht bestand, dass die Männer die Parolen gerufen haben könnten, sollten die Personalien festgestellt werden. Hierbei wurden die eingesetzten Beamten lauthals und mehrfach beleidigt. Einige Beleidigungen hatten ebenfalls nationalsozialistischen Inhalt. Gegen die beiden Männer wurden die dementsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend gegen 19:24 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung aus Emden die Kranstraße. Hierbei fiel den Beamten eine 58-jährige Frau aus Emden auf, die mit ihrem E-Scooter die Straße befuhr. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Sonnabend bis Sonntag gegen 00:32 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung aus Emden den Wykhoffweg. Hier wurde bei einem 34-jährigen Emder eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Emder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich nun in einem dementsprechenden Strafverfahren verantworten.

