Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.04.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person++Verkehrsunfallflucht++Brand++

Emden - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Montag, den 28.04.2025, gegen 13:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Pedelec-Fahrerin. Eine 24jährige aus Emden beabsichtigte mit ihrem Pedelec die Straße Vierter Polderweg in Emden von einem Fahrradweg kommend zu überqueren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 27jährigen aus Schweitenkirchen mit seinem Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde die 24jährige schwer verletzt. Das Pedelec schleuderte durch die Kollision gegen einen weiteren Pkw eines 34jährigen aus Emden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 25.04.2025, 18:00 Uhr und Montag, den 28.04.2025, 13:00 Uhr kam es in der Theaterstraße auf dem dortigen Parkplatz neben der Sporthalle des Max-Windmüller-Gymnasium zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke den grauen VW Tiguan des 46jährigen Geschädigten. Der Verursacher entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Brand

In der vergangenen Nacht gegen 02:30 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine leerstehende Jagdhütte Am Mölenland in Brand. Die Jagdhütte brannte vollständig nieder. Personen kamen nicht zu Schaden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell