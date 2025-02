Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Freitag (07.02.2025) beschädigte eine Gruppe mehrerer unbekannter männlicher Jugendlicher mehrere Objekte in der Ulmer Straße. Gegen 21.45 Uhr fuhr die Jugendgruppe mit der Straßenbahn der Linie 2 Richtung P+R West. Die Jugendlichen vielen bereits in der Straßenbahn negativ auf. Die Jugendgruppe stieg mit weiteren Fahrgästen an der Haltestelle Kriegshaber aus der Straßenbahn aus. Anschließend gingen die Jugendlichen mehrere Objekte gewaltsam an. Dabei wurden zwei Schaukästen beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

