POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.04.2025

++Nachtrag zur Auseinandersetzung in Bunde++

Bereits am Montag wurde über eine körperliche Auseinandersetzung berichtet, die am Sonntag, den 27.04.2025, auf der Skateranlage in Bunde stattgefunden hat. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht bestätigt, dass ein Messer mitgeführt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen konnte heute jedoch ein ähnlich aussehender Gegenstand sichergestellt werden. Eine Person wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

