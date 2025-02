Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Bäckerei ++ Stelle - Unfallbeteiligter Fußgänger gesucht ++ Winsen - Auffahrunfall

Tostedt (ots)

Einbruch in Bäckerei

An der Straße Unter den Linden sind Diebe in der Nacht zu Donnerstag, 27.2.2025 in das Gebäude einer Bäckerei eingestiegen. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 5:00 Uhr betraten die Täter auf noch unbekannte Weise die Verkaufsräume und durchsuchten diese. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Unter den Linden aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Stelle - Unfallbeteiligter Fußgänger gesucht

Die Polizei in Stelle sucht einen Fußgänger, der am 26.2.2025, in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 7:45 Uhr, auf der Ashausener Straße einen leichten Zusammenstoß mit dem Opel Corsa einer 26-jährigen Frau hatte. Nach Angaben der Pkw-Fahrerin war sie Auf der Straße unterwegs, als ich der Mann vom Grünstreifen aus plötzlich auf die Fahrbahn begab und mit dem Arm ihren Außenspiegel touchierte. Der Mann gab ihr gegenüber an, nicht verletzt zu sein, und entfernte sich ohne Angabe seiner Personalien. Am Spiegel war durch den Zusammenstoß jedoch ein Schaden entstanden.

Die Polizei bittet den beteiligten Fußgänger, sich unter der Tel.-Nr. 04174 668980 zu melden.

Winsen - Auffahrunfall

Auf der Luhdorfer Straße kam es gestern, 27.2.2025, zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 8:10 Uhr war eine 62-jährige Frau mit ihrem Hyundai in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihr staute und fuhr auf den Audi einer 27-jährigen Frau auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davor stehenden Audi eine 58-jährigen Frau geschoben. Hierbei wurde die 58-Jährige leicht verletzt.

Der Hyundai war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

