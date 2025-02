POL-WL: Terrassentür aufgehebelt ++ Tostedt - Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Tostedt (ots) - Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei erforderte ein Feuer an einer im Abriss befindlichen Sporthalle am Schulzentrum in der Schützenstraße in Tostedt am Abend des 25.02.2025. Gegen 20.50 Uhr meldeten Zeugen über Notruf die bereits in Vollbrand stehende Sporthalle. Die unverzüglich eingesetzten Kräfte der Feuerwehr begannen sofort mit der ...

mehr