Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb hat Messer dabei und öffnet Verpackungen im Geschäft

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Ladendieb fanden Polizeibeamte am Dienstagnachmittag (04.02.2025) ein Messer. Der Detektiv des Geschäftes in der Freiligrathstraße beobachtete gegen 15.30 Uhr den 54-jährigen Mann, der durch die Gänge lief und die Verpackungen verschiedener Lebensmittel mit einem Messer öffnete. Die Inhalte verstaute der Dieb dann in einer mitgeführten Tasche. Auf dem Weg zur Kasse nahm der Mann noch einen Käse aus der Auslage und steckte ihn sich in die Hosentasche. Nachdem der 54-Jährige den Kassenbereich passiert hatte, ohne für die Ware zu bezahlen, sprach der Detektiv ihn an. Den hinzugerufenen Polizisten händigte der Ladendieb sofort das Messer aus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls mit Waffen ein. (sen)

