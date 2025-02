Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst der Hagener Polizei ahndet Verstoß gegen die Ladungssicherung und zwei Trunkenheitsfahrten auf Fahrrädern

Hagen (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (03.02.2025) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei mehrere Verkehrskontrollen im Hagener Stadtgebiet durch und ahndeten verschiedene Verstöße. Gegen 15.30 Uhr fiel den Polizisten ein silberner VW auf, der sichtlich überladen war. Bei der Kontrolle des Autos stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer mehrere Laminatbretter geladen und nicht gesichert hatte. Im Falle einer Gefahrenbremsung hätte die Ladung nach vorne rutschen und die Fahrzeuginsassen schwer verletzen können. Gegen den Autofahrer leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und begleiteten ihn zur Müllverbrennungsanlage. In der Wehringhauser Straße stoppten die Beamten gegen 16.00 Uhr einen 37-jährigen Radfahrer, der ihnen wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,2 Promille an. Außerdem verlief ein Drogenvortest mit positivem Ergebnis. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an, untersagten dem Radfahrer die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Gegen 19.30 Uhr kam den Beamten des Verkehrsdienstes dann in der Berliner Straße ein 39-jähriger Fahrradfahrer entgegen, der ohne Beleuchtung mehrfach von dem Gehweg auf die Fahrbahn und zurück wechselte. Bei der anschließenden Kontrolle des Radfahrers konnte dieser sein Gleichgewicht kaum halten. Bei ihm zeigte der Alkoholtest einen Wert von 1,2 Promille an und auch der Drogenvortest verlief positiv. Darüber hinaus hatte der 39-Jährige Betäubungsmittel bei sich, die die Beamten sicherstellten. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Auch gegen ihn ermittelt nun das Verkehrskommissariat. (sen)

