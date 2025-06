Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Steinen: 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades auf Kreisstraße verunglückt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades verunglückte am Samstag, 31.05.2025, kurz nach 12.00 Uhr, schwer auf der Kreisstraße 6309. Er befuhr die Kreisstraße von Kirchhausen kommend talwärts in Richtung Hofen, als er in eine Linkskurve stürzte. Er rutschte mit seinem Leichtkraftrad etwa 20 Meter über die Fahrbahn und das Krad kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Der 17-Jährige löste sich von seinem Krad, rutschte unter der Schutzplanke hindurch und kam etwa 10 Meter unterhalb der Fahrbahn im Wald zum Liegen. Der 17-Jährige musste von der Feuerwehr geborgen werden. Mit schweren Verletzungen wurde der 17-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Leichtkraftrad wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

