POL-FR: Lörrach: Von Freitag auf Samstag mehrere Fahrräder entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.05.2025, sowie von Freitag (30.05.25) auf Samstag (31.05.2025), wurden bei der Polizei bislang vier Fahrraddiebstähle angezeigt. Am Freitag, in dem Zeitraum zwischen 10.15 Uhr bis 14.50 Uhr, wurde ein hochwertiges Pedelec der Marke Spezialized entwendet. Das schwarze Pedelec stand verschlossen in der Marie-Curie-Straße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.500 Euro. Auch am Freitag, in dem Zeitraum zwischen 14.15 Uhr bis 17.45 Uhr, wurde im Sarasinweg ein Pedelec der Marke Conway entwendet. Es war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden hier beträgt etwa 4.500 Euro. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zudem zwei Mountainbikes entwendet. Ein Mountainbike der Marke Cube stand verschlossen vor einem Mehrfamilienhaus in der Untere Hartmattenstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Das zweite Mountainbike der Marke Canyon stand verschlossen vor einem Jugendhaus in der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Stetten. Der Diebstahlschaden beträgt hier etwa 2.300 Euro.

