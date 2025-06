Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Unfallflucht und Verdacht Straßenverkehrsgefährdung auf Autobahn - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.05.2025, gegen 19.10 Uhr, sei der 67-jährige Fahrer eines Sattelzuges von der Autobahn A 5 abgekommen und habe dabei mindestens elf Schutzplankenelemente der Mittelschutzplanke erheblich beschädigt. Der Sattelzug wurde wohl von der Mittelschutzplanke abgewiesen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo im weiteren Verlauf 18 Leitpfosten überfahren wurden. Der 67-Jährige Fahrer des Sattelzuges befuhr die Autobahn A 5 von Basel kommend in Richtung Freiburg, als er vor der Anschlussstelle Efringen-Kirchen von der Fahrbahn abkam. Auf einem Parkplatz, kurz vor der Anschlussstelle Hartheim / Heitersheim konnte der 67-Jährige Fahrer des Sattelzuges angetroffen und kontrolliert werden. Der entstandene Sachschaden an dem Sattelzug wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Mittelschutzplanke sowie an den Leitpfosten kann noch nicht beziffert werden.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Verkehrsteilnehmer, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Auch mögen sich bitte Verkehrsteilnehmer melden, welche durch die Fahrweise des Fahrers des Sattelzuges womöglich gefährdet wurden.

