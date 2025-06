Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Frontalkollision fordert Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.05.2025, gegen 21:30 Uhr kam es auf der K 6500 von Riedern am Wald in Richtung Riedersteg zu einer Frontalkollision zwischen einem Volvo und einem VW. Dabei wurden beide Autos erheblich beschädigt. Es dürfte ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 45.000 EURO entstanden sein. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 71-jährige Volvo-Fahrer blieb unverletzt, seine 67-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der 36-jährige VW Fahrer wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316 531) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt die Unfallursache. Dazu werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen- Birkendorf vor Ort.

