Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Mit knapp 3 Promille zum Einkaufen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 13:00 Uhr kam es in Dogern auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem kleinen Rangierunfall. Da bei der 68-jährigen Verursacherin, die mit ihrem Peugeot gegen einen Opel fuhr, der Verdacht eines medizinischen Notfalls nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Rettungswagen alarmiert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde ein Wert von knapp drei Promille festgestellt. Der Führerschein wurde einbehalten und die Fahrzeugschlüssel ebenfalls. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden der bislang nicht genau beziffert werden kann. Verletzt wurde niemand.

